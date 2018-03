Alimentaire Mon Cher Watson : Le Miso // 21.03.18

Cette semaine Alimentaire Mon Cher Watson mets le cap sur le pays du soleil levant !

On vous plonge dans les marmites japonaises pour en savoir plus sur ce petit aliment présent depuis des millénaires dans la cuisine nippone : le miso.

Historiquement, le miso n’est , où il est apparu il y a plus de 2500 ans !

Le mot Miso ( 味噌 ), en revanche est japonais Chine, on le trouve sous le nom de chiang ).

Au Japon, les premières traces de cette aliment date du 7ème siècle, où il a été introduit par les moines Bouddhistes. Il devint par la suite l’un des aliments principaux des Samurai et sera industrialisé dès le 17ème siècle. Depuis l’époque féodale, il est un des aliments pilier de la .

Le miso (味噌?) (prononcé « misso » en japonais), comprend en réalité une multitude de variétés.

Il s’agit d’une pâte fermentée, à haute teneur en protéines, ayant un goût plus ou moins la fermentation et relativement salé.

Sa couleur varie de chocolat foncé à jaune pâle et sa texture d’une crème fluide à pâte épaisse.

Il est fabriqué à partir de :

Une base de graines de légumineuses (fèves de soja, haricots, lentilles …)

Le double de leur poids en riz, orge, , avoine, ou même soja

Du sel marin

De l’eau

Un ferment : le kōji ,

La durée de fermentation peut aller de quelques semaines à plusieurs années, selon la variété.

L’expert du Jour : Félicie Toczé

Notre experte du jour est consultante, auteur et cuisinière qui cuisine le végétale avec gourmandise et créativité, en s’inspirant de ses .

Elle enseigne au sein de cours collectifs ou individuels, partage sa cuisine dans , mais également en tant que chef et traiteur à domicile.

*Elle est notamment l’auteur du magnifique livre Japonisme.

Son parcours singulier a commencé par une sortie d’hypokhâgne et des études de kinésiologie. Mais elle se rend compte que son intérêt se porte principalement les notions d’équilibre et d’harmonie et s’oriente alors vers des formations de macrobiotique, shiatsu et yoga. notamment une formation au Grand Appétit, au Japon à l’école Lima, en Angleterre à la Macroschool, en Australie dans les Blue Mountains, en Bretagne avec Brigitte Mercier-Fichaux.