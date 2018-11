Alimentaire Mon Cher Watson : le Kombucha // 5-11-2018

Une boisson pétillante et fermentée qui n’est ni de la bière, ni du champagne, pas non plus du crémant, ni de la clairette de die …

Vous ne voyez pas ? Eh bien pourtant, ça existe !

Boisson consommée depuis plus de 2000 ans et probablement originaire d’extrême orient, le Kombucha est une boisson pétillante, au goût subtile légèrement acidulée, voire fruitée ou vinaigrée.

A base de thé ou d’infusion de plante sucrée, elle est obtenue par une culture dite « symbiotique » de bactéries et de levures.

Réputée bonne pour la santé et notamment la digestion, elle est revenue à la mode par la Californie où elle est considérée comme une alternative saine et délicieuse aux sodas industriels.

Alimentaire Mon Cher Watson vous propose percer les secrets du Kombucha. Mais nul besoin d’aller outre-Atlantique !

On a juste passé le périphérique pour aller rendre visite à Antoine l’atelier de fabrication de Jubile à Ivry sur Seine.