Alimentaire Mon Cher Watson : Le Fontainebleau // 8-10-2018

Alimentaire remet le couvert !

On est reparti pour une saison de découvertes gourmandes, de questions aussi gastronomiques que philosophiques et d’enquêtes entre fourches et fourchettes !

Pour cette première de la saison, profitons des derniers rayons de soleil pour rester encore un peu hors du tumulte parisien. Cette semaine, cap sur Fontainebleau !

Pour une rentrée tout en douceur et en (presque) légèreté, on vous plonge dans la baratte de la famille Barthélémy-Goursat. On s’est glissé dans l’arrière boutique, dès potron-minet, pour assister à la fabrication de ce petit fromage de la ville royale.

En route pour percer les secrets bien gardés du Fontainebleau !