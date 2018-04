Alimentaire mon cher Watson : La cuisine africaine – 4 Avril 2018

Cette semaine destination l’Afrique de l’Ouest, ou presque, Alimentaire mon cher Watson s’est rendu rue de la fidélité dans le 10e arrondissement de Paris. C’est là que se trouve le restaurant BMK PARIS-BAMAKO, une cantine-épicerie qui veut promouvoir la gastronomie et la culture africaine.

On y a rencontré Fousseyni Djikine. Il a fondé ce restaurant avec son frère. Ici, tous les plats sont préparés maison et les recettes originales respectées à la lettre du mafé au yassa en passant par le thiéboudienne. Combattre les clichés, faire découvrir ou redécouvrir cette cuisine (et ces cuisines), mettre en valeur certains aliments, tels sont les objectifs de ce restaurant. Ce n’est pas le seul restaurant africain à avoir ouvert récemment, ils sont de plus en plus nombreux. Tous très différents.

Crédits photo : BMK Paris – Bamako

BMK Paris – Bamako, 14 rue de la fidélité, 75010 Paris