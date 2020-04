Alimentaire Mon Cher Watson – L’Aquafaba // Avril 2020

A quoi ça sert l’Aquafaba ?

Alimentaire Mon Cher Watson remets le couvert et vous emmène à la découverte de cette substance aussi insolite qu’inattendue !

Alimentaire Mon Cher Watson à fait une pause cette année, mais comme nous traversons un épisode de crise sanitaire sans précédent, nous reprenons du service pour vous aider à traverser cette période de la manière la plus agréable possible.

On reprend du service pour quelques semaines pour vous proposer des découvertes gourmandes et utiles en période de confinement.

Pour ce premier épisode, c’est alternative insolite, insoupçonnée et qui plus est zéro déchet à l’oeuf et plus exactement au blanc d’oeuf qui est à l’honneur.

Bien connu des vegan elle peut s’avérer d’une grande aide en période de confinement, lorsque les oeufs viennent à manquer …

Au menu du jour, découverte de l’Aquafaba et un tuto culinaire cuisiné maison.

Alors, à vos radio et à vos fourchettes, pour percer les secrets de l’Aquafaba !