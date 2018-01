Alimentaire mon cher Watson: Le sarrasin // 10.01.18

Cette semaine, c’est le retour d’Alimentaire mon cher Watson ! Pour cette première enquête de l’année, nous avons enquêté sur le sarrasin. On le connaît comme ingrédient principal des galettes bretonnes, mais depuis quelque temps, il s’affiche partout dans les magazines et sur les réseaux sociaux. Le blé noir est à la mode, parce qu’il est sans gluten, plein de propriétés nutritives, très digeste.. On a testé pour vous quelques produits à base de sarrasin. Mais pour mieux comprendre comment le manger et ce qu’il peut apporter, nous avons rencontré Caroline Feingold, de l’épicerie du Breizh Café, où l’on trouve un « mur du sarrasin », puis Jeanne Deumier, auteure de « Diagnostiquée Crohn aux éditions Flammarion, et grande consommatrice de sarrasin.

A vos écouteurs, c’est mercredi à 18h55 sur Radio Campus Paris, et en podcast tout de suite après !