La raw food // 18 octobre 2017

Cette semaine, Alimentaire mon cher Watson part à la découverte d’une tendance alimentaire de plus en plus plébiscitée: le crudivorisme, en anglais, la raw food.

Légumes, fruits, viande, poisson, on peut tout manger, mais seulement du cru. Certains choisissent aussi de l’allier à une alimentation vegan. Même les chefs s’y mettent ! Dans les cuisines de Fabien Borgel (Restaurant 42 degrés, raw et vegan) et William Pradeleix (Restaurant Raw) vous ne trouverez ni four, ni plaque de cuisson, mais des déshydrateurs, des extracteurs de jus, des outils pour faire germer les graines (lentilles, pois, etc.). Avec tout ça, ils réalisent des plats entièrement crus qui régalent les clients. Surtout, ils aiment manier ces produits, car si en cuisant les aliments perdent une bonne partie de leurs nutriments, ils perdent aussi beaucoup de leur saveur.

Alors occasionnellement le cru, on y voit pas de problème, mais peut-on manger cru tout le temps, sans prendre de risque pour notre santé? « Il faut être extrêmement vigilant avec la viande et le poisson cru » explique Nina Cohen-Kombi, nutritionniste dans le 8e arrondissement de Paris. Si l’on est sûr de la provenance de nos aliments, alors pourquoi pas !

Vous voulez en savoir plus ?

Le site de Dr Nina Cohen-Koubi est à retrouver en cliquant ici.

Si vous voulez en savoir plus sur les deux restaurants cités:

Le restaurant 42 degrés, 109 rue du faubourg poissonnière, Paris 9e

Le restaurant Raw, 57 rue de Turenne, Paris 3e, RAW – Accueil | Facebook

Réalisation : Romain Houdayer

Production et animation: Mégane Fleury