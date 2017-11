Alimentaire mon cher Watson : les applis // 28.11.17

Elles s’appellent Too Good To Go, Optimiam, Frichti, Foodchérie, Bibimgo … ou encore La Fourchette.

Pour réserver un repas au restaurant, se faire livrer un plat de son boui-boui préféré ou lutter contre le gaspillage alimentaire, il y en a pour tous les goûts en matière d’appli food !

Après le Covoiturage et la banque en ligne, c’est bien nos habitudes alimentaires que le numérique entend révolutionner.

A coup de publicités sponsorisées et de réclame dans les transports en commun l’impact semble immense.

Pourtant qu’en est-il vraiment ?

Entre les scandales des livreurs à vélo, la livraison risquant de concurrencer le commerce de proximité et les critiques d’internautes pas toujours vérifiés, le numérique peut-il vraiment remettre en question notre manière de manger ?

Nous sommes allés enquêter auprès des jeunes acteurs du monde digital dans un openspace de l’incubateur Station F.

Nous avons aussi testé deux applis nouvellement arrivées et qui connaissent une croissance fulgurante …

En route dans le monde merveilleux de la Foodtech !

Crash-test :

Too Good To Go

MealPal