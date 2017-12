Alimentaire mon cher Watson : Le fromage anglais // 13.12.17

Le fameux cheddar, le Stilton ou le Ticklemore… Cette semaine, Alimentaire mon cher Watson s’intéresse aux fromages anglais. Non, les British ne mangent pas que du cheddar orange fluo en plastique. Il y a plus de 700 fromages différents reconnus en Grande-Bretagne.

Pour mieux comprendre pourquoi le fromage anglais est si peu connu (et reconnu!), nous sommes allés à la rencontre d’Emmanuel Carbonne de la fromagerie Beaufils. On y vend du fromage anglais depuis longtemps et pour cause, Emmanuel Carbonne a travaillé pendant trois ans dans la plus mythique des fromageries anglaises: La Neal’s Yard Dairy.

C’est parti pour un voyage au pays du cheddar, mais pas que. Rendez-vous mercredi soir à 18h55 sur Radio Campus Paris !