Alexandre Pierrepont, le transatlantique du jazz 12.03.18

D’une certaine manière il est le porte parole du jazz de Chicago en France et poursuit en cela une histoire débutée il y a près de 50 ans lorsque l’Art Ensemble Of Chicago a presque débuté sa carrière ici. Pour autant et même si un grand nombre de ses activités ont un lien avec la Windy City, Alexandre Pierrepont a de multiples champs d’intervention allant de l’enseignement à l’écriture en passant par l’organisation d’évènements autour du jazz et la production. Nous allons partir de « The Bridge », réunions musicales transatlantiques qui est son projet le plus récent, pour explorer son travail plus global et ses points de vue sur le jazz actuel.