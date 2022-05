“Aie confiance en la science”, une émission de quatre doctorant.es de l’Université de Paris

La science ! Qui n’a pas déjà entendu ce mot qui s’est imposé dans nos discours et qui est aujourd’hui au cœur de l’évolution des sociétés humaines ? Comme le reconnaissent d’ailleurs François-Pierre Gingras et Catherine Côté : « c’est un besoin naturel des humains que de chercher à comprendre le pourquoi et le comment des choses, de vouloir prédire certaines caractéristiques de la nature ».

Mais à quel prix et sous quelles conditions se réalise la satisfaction de ce besoin de savoir ? Quelle est la place de l’éthique et de l’intégrité scientifique dans la démarche scientifique ? Pour vous faire voyager dans l’univers de l’éthique et de l’intégrité scientifique, j’ai ici, autour du plateau de Radio Campus Paris, quatre doctorants de l’Université de Paris Cité qui vont chacun et chacune nous présenter une chronique relative à une figure emblématique de manquement à l’intégrité scientifique, une visite de l’Office français de l’intégrité scientifique et une table ronde autour de ces questions.

Valentine Alloing, étudiante en littérature américaine

Lucille Hervé, étudiante en biochimie

Fulbert Ngodji, étudiant en sociologie

Maïlys Samba, étudiante en psychologie sociale

Un atelier radio animé par Jean-Baptiste Prévot à Radio Campus Paris.