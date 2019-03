A VOUS LES STUDIOS Paris III et Uni. zu Humboldt Berlin 08.03.19

Vivre 3h dans une rédaction, se fondre dans la peau d’un.e journaliste … c’est le défi que les élèves de Paris III ont accepté de relever en venant dans les studios de Radio Campus Paris, le 8 mars dernier. Chroniqueur.s.es, réalisateur.rice, animateur.rice, producteur.rice, ils ont chacun.e endossé un rôle précis pour produire une émission de 20 minutes, enregistrée dans les conditions du direct. Un exercice pas forcément évident puisqu’en plus de « faire » de la radio pour la première fois, certains ont du le faire dans … une langue étrangère! Et oui, la moitié des étudiants que vous entendrez étudient à l’Université zu Humboldt de Berlin !

Au fil de ces trois émissions (disponible dans le podcast juste au-dessus), vous découvrirez les thèmes qu’ils ont choisi de mettre en valeur : la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le guide ultime des étudiants allemands à Paris (par et pour les étudiant.e.s), et les règles, encore tabou ? Des émissions entièrement pensées, conçues et réalisées par des étudiant.e.s (d’ailleurs pas tous issu.e.s des mêmes domaines de formation).

Si vous pensiez encore que la radio était réservée à des initié.e.s, ces émissions vous prouveront le contraire : et vous, quel rôle allez-vous prendre ?