A VOUS LES STUDIOS – LYCEE SUGER

Dimanche 26 avril dans à vous les studios, trois émissions en une !

Les lycéens du Lycée Suger vous emmènent explorer des thématiques légères, profondes et variées, le tout accompagné de leurs coups de cœur musicaux

Drôle de Planète : Où on en apprendra plus sur Queen B et où on se demandera si au fond Internet rapproche les gens ou plutôt les éloignent ( Un débat avec en exclusivité le ministère de l’Education Nationale dans nos studios ! )

Dimanche Débat : Où on abordera la thématique du harcèlement sexuel avec différents regards : celui de l’association Metoo, celui d’un membre du Rassemblement National, celui de la chanteuse Angèle et celui de notre chroniqueuse.

Inter SDK : Où on découvrira les préjugés des français sur la Colombie, l’actualité du festival de Cannes, et où réfléchira à si oui ou non le végétarisme est la solution pour améliorer notre santé et la condition animale.

Bonne écoute !