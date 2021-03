à la recherche de la recherche, l’émission des doctorant.e.s de Paris 7

Les doctorant.e.s de l’Université de Paris ont investi pour quelques jours les studios de Radio Campus Paris.

Iels présentent leur émission « A la recherche de la recherche ».

Sur le plateau nous retrouvons Elham, Barbara, Mouna, Alehandra, Florian, Morgane et Massine. Nous sommes une équipe de jeunes chercheurs de différents domaines réunis autour du micro de la station Radio Campus Paris.

Aujourd’hui, un programme riche nous allons parler de physique quantique, traductologie, on va visiter des labos, parler aux gens dehors, et bien d’autres. Prenez un truc à grignoter, allez c’est parti pour 1h de notre émission « A la recherche de la recherche ! »

Dans cette première partie, à la recherche de la recherche vous propose d’aller à la rencontre des gens pour leur demander leur avis sur des sujets aussi obscurs et sombres que sont la physique quantique et la traductologie. Pour nous accompagner, Alehandra, Elham et Mouna.

Dans une seconde partie, on vous propose d’aller à la rencontre de là où se fait la recherche, c’est-à-dire les laboratoires. Pour nous accompagner Morgane, Barbara et Florian.

Un cycle d’atelier animé par Jean-Baptiste Prévost et Nicolas Chevassus-au-Louis.