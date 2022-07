« A front renversé », une émission des étudiants de l’université Sorbonne Nouvelle

Onze étudiant.es cherchent à apprendre et maîtriser les ondes radiophoniques. Tour à tour, ils partagent leur attente de cet atelier, puis vient le moment de choisir un sujet qui sera le fil conducteur de l’émission. En silence, ils réfléchissent, mais certains on la tête ailleurs et se rappellent que pendant qu’ils sont là dans une petite salle de la Maison des Initiatives Etudiantes, à 2689km des jeunes comme eux fuient la guerre en Ukraine. Nous décidons inévitablement alors de raconter la guerre.

On vous propose de partir de la définition du dictionnaire, qui porte en elle ce qui est communément admis. Le Larousse propose : « lutte armés entre États ». Le CNRTL offre une définition plus riche en précisant que « c’est une situation conflictuelle entre deux ou plusieurs pays, Etats, groupes sociaux, individus avec ou sans lutte armée ».

On se demande comment en plein XXIè siècle il peut exister une guerre en Europe. Le conflit ukrainien est soumis à un traitement médiatique énorme et qui varie d’un endroit à l’autre et toujours sous des angles différents.

Les images de la guerre font la une des journaux et tournent en boucle sur les chaînes d’information en continue. Sur ces grandes chaînes, les débats et les angles se répètent. C’est pourquoi dans cette émission, nous voulons raconter la guerre avec d’autres points de vue, notamment celui des jeunes car nous sommes les réformés de l’info en continue, les réformés de l’Université Paris 3.

Au programme :

une chronique de Wilfried sur « la guerre des mots »,

un entretien par Tsolag avec R aphaël Haddad , docteur en Analyse du discours, Président fondateur de l’agence Mots-Clés, et enseignant à Science Po Paris et à Paris 1



une interview par Louise-Marie d’ Anna Gvelesiani , post-doctorante en histoire contemporaine et études du monde germanique

une chronique par Djamel sur l’humour autour de la guerre

des interviews par Yannick d’étudiants du University College London, pour savoir comment on vit la guerre, quand on étudie les pays en questions

un micro-trottoir par Adélina et Élisa à la sortie de l’exposition « Femmes photographes de guerre », au musée de la Libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris 14e.

