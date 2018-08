À bras ouverts, les Etats Généraux des Migrations

Pour sa dernière de l’année, À bras ouverts rencontre Romain, de l’association United Migrant.

Son association est membres des Etats Généraux des Migrations (EGM).

Les EGM sont un groupement d’associations, de collectifs et d’individus qui ont pour but de proposer des solutions collectives à la crise de l’accueil qui sévit en France et en Europe. Les Etats Généraux des Migrations est un mouvement d’ampleur. Il s’activent pour honorer le principe de solidarité alors que le gouvernement français fait le choix de la répression avec la loi asile et immigration.