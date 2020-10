Independenza, l’émission de l’indépendance artistique, Metodkilla aux platines et aujourd’hui 2h de musique non-stop. Nous invitons Dj Dino, un champion de DMC pour fêter avec lui son titre de champion d’Algérie de DMC, il va emmener en championnat du monde l’Algérie et ce pour la première fois dans la catégorie 6 mn! Nous allons fêter son prix en musique avec du Dj Premier et du Biggie. Ensuite vous retrouverez Metodkilla pour un mix de folie avec J-Dilla. Coté actualité, Metodkilla sort avec la Dj S-One, le S-One project, un album où vous retrouvez que des femmes rappeuses, Reverie la Mc de Los Angeles et pour la France : KT Gorique, Fanny Polly, Mac Manu, Ekloz… Projet à acheter pour soutenir le rap indépendant et surtout parce que c’est un super projet, une belle mise à l’honneur des femmes de la musique urbaine.

Animée par Anne-Sophie Mattéi