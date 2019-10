Mercredi ! La pêche (1/4) // 02.10.2019

Au programme ce Mercredi !

Maëlle et Salima ont décidé de s’intéresser pour vous à la pêche et d’en faire plusieurs émissions. Cette émission s’intéresse à l’état de la mer aujourd’hui et pour répondre à nos questions, on s’est invité dans la classe de CE1 de Cathy, insitutrice à l’école Oscar Leroux à Rennes. Les élèves ont préparé et posé des questions par skype à Matthieu Colleter, chercheur en écologie marine travaillant actuellement pour l’association BLOOM.

Toutes les infos et soutien : https://www.bloomassociation.org

Les musiques de l’émission :

Mathias Aguayo – Rollerskate

Seu Jorge – Rebel

Johnny Halliday – La Pollution

Lhasa – Los Peces