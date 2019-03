La Matinale-Youth 7 Summit & Festival « Les identifié.e.s »// 11.03

En première partie d’émission, nous avons reçu l’équipe de l’Open Diplomacy, représentée par Camille Grenier, responsable de l’Outreach et Charleyne Terry, responsable des opérations du sommet, pour une discussion sur les sommets internationaux qu’ils organisent dans le but de permettre à la jeunesse de s’adresser le plus directement possible aux pays membres du G7. L’Open Diplomacy a donc lancé une consultation citoyenne en ligne (du 2 mars au 18 mai 2019), les participants seront invités à proposer des solutions concrètes pour lutter contre quatre grands types d’inégalités: inégalités économiques, de genre, face au changement climatique et face aux nouvelles technologies. L’objectif est d’aboutir ainsi à la formulation de propositions innovantes. Le Y7 aura lieu à Paris et le Y20 au Japon.

« Le sommet Y7, c’est trois jours intensifs de négociations entre les jeunes délégués et les représentants des états, de la même manière que le G7 « des grands. » »

Et puis coup de projecteur sur le Festival « Identifié.e.s », un événement trans-disciplinaire autour des identités de l’immigration, par ses enfants et pour tous. Deux jours d’expositions, théâtre, performances, tables rondes, projections, concerts et DJ sets, qui se déroulera le 29 et 30 mars à La Station à Mains d’Oeuvre et à la station Gare Des Mines.

A l’origine de ce projet, FILLES DE BLÉDARDS , un collectif d’artistes basées entre Paris et Marseille qui explore et propose des réflexions autour des identités de l’immigration. D’un geste



artistique débridé il compose, avec les héritages de chacun, des espaces d’expression et de réflexion où se mêlent photographie, vidéo, musique et performance. Et puis CHKOUN IS IT ? un collectif à vocation socio-culturo-festive qui semble bien décidé à imposer ses envies d’hybridation musicale afin de « remettre de l’échange dans les clubs », ils s’installent mensuellement au Consulat pour des événements traversés par de multiples influences où se côtoient toutes générations confondues. Il est d’ailleurs fortement recommandé de venir accompagné d’un membre de sa famille, en ce sens, » Chkoun is it » se démarque de la scène électronique parisienne en imposant une ambiance familiale innovante autour d’une programmation qui dévoile une créativité hors norme.

Pour l’occasion, Rasheeda Khobza ( Fille de Blédard ), Andréa Pittaluga et Conan Laurendot, (Chkoun is it? ) ont pris la parole à l’antenne et vous offrent d’ailleurs deux places pour l’événement à gagner en envoyant un mail à promo@radiocampusparis.org !

L’émission était également ponctuée de la chronique mensuelle d’Olivier consacrée aux livres audio et d’un reportage réalisé par Swann et Lucie !

Présentation : Lucas Aubry / Co-interviews : Tiphaine Albessard & Léa Hurel/ Chronique : Olivier Delaporte / Reportage: Swann Blanchet & Lucie Brill / Coordination & Web : Bettina Lioret / /Réalisation : PH & Margaux