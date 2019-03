Extérieur Nuit : LES FILS DU VICE // 13.02.2019

Laissez-moi vous racontez l’historie de NICKY LARSON (de PHILIPPE LACHEAU) et de sa jolie POUPÉE RUSSE (de NATASHA LYONNE, AMY POEHLER, LESLYE HEADLAND). Sur eux soufflait le parfum de Cupidon et ensemble ils eurent bientôt DEUX FILS (de FÉLIX MOATI) : Ralph et RALPH 2.0 (de PHIL JOHNSTON et RICH MOORE). Malheureusement Nicky céda bientôt à LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING (de JULIE BERTUCCELLI) et sa jeune épouse demanda le BREXIT (de TOBY HAYNES). Ils n’eurent pas d’autres enfants et ne vécurent pas heureux till KINGDOM (de KIM-EUN-HEE et KIM SEONG-HOON) come. Vous en êtes témoins, ce soir les films au programme ne sont pas très Saint Valentin compatibles. Pas de love story, pas de Valentine’s day. Alors à défaut de vous promettre de l’amour, on va vous promettre du VICE (de ADAM McKAY) et du cu-pidon. C’est pas très romantique mais personne ne nous demande de l’être.

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Morgane, Félix, Charly, Sophie, Romane, Léa

Web : LJ