Les yeux fermés , l’émission proposée et animée par l’association des couleurs, vous offre sa 28ème édition :

au programme, vos rubriques préférées « on bouge » « l’agenda », « trois minutes de bonheur », de la musique, deux invités : Jean Charles SKARBOWSKY ancien boxeur français qui a été triple champion d’Europe de MUAY THAI créateur du club Skarbowsky et Hamid SAAIDI athlète handisport de course à pied qui participe aux championnats de France