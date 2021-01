8 Réveillon, boire et déboires…

Bonne année chers auditeurs !

En cette première journée de 2021, l’espoir coule à flots. L’espoir que cette nouvelle année ne ressemble en rien à 2020 ! Mais il n’y a pas que l’espoir qui coule. Vous le savez bien, le 31 décembre l’alcool aussi coule à flots. Brasier de soirées, il se retrouve souvent l’ingrédient précieux de moments conviviaux et chaleureux. Il facilite le rire aux éclats, développe en chacun une agilité de la rencontre et de discussions faciles, inhibe nos peurs et insécurités pour ouvrir la porte aux anecdotes les plus mémorables. Pourtant, bien vite, il retourne sa veste et révèle un portait des plus malveillants, dont les lendemains de soirées difficiles en sont les premières ébauches.

Alors, après quelques maux de têtes et estomacs retournés, pourquoi sommes nous toujours attirés par l’ivresse ? Aujourd’hui, l’Happy Hour Scientifique a décidé de méditer sur nos rapports à l’alcool et d’explorer à la loupe les mécanismes du corps humain lorsque le grammage décolle.

Bonne écoute, et encore bonne année !

