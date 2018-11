La playlist de l’émission :

Etienne de Crécy, Baxter Dury & Delilah Holliday – Tais toi

Etienne de Crécy, Baxter Dury & Delilah Holliday – Walk Away

Trending Tropics – el futuro ya paso

Trending Tropics – silicone love

Mr Twin Sister – Keep on Mixing

Mr Twin Sister – Top and Bottoms

Crooked Man – Here On Earth

Crooked Man – Long Time Dead

Leonie Pernet – butterfly

Leonie Pernet – two of us