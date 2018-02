VRF Show #14 avec Sam’s // 06.02.18

Février débute, il est enfin temps d’arrêter les commodités de « bonne année » et autre « bonne santé ». Pour le VRF Show c’est aussi l’occasion de recevoir le rappeur et acteur Moussa Mansaly aka Sam’s, l’un des artistes français pour qui les ponts entre le micro et la comédie ont le moins de secrets. Il est actuellement à l’affiche de « La surface de réparation » aux côtés de Franck Gastambide, tandis que « Patients » sorti l’année dernière est en course pour 4 prix aux Césars.

Autour de la table Wesley, Liza, Hugo , Tom (VRF) et Manue (La plume & le bitume). Au sommaire : les nouveaux projets de Sofiane et Vald, la question de la triche dans le rap, et la place retrouvée du rap marseillais.

