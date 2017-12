Récréation Sonore: Jules Wysocki // 10.12.2017

Radio Campus a 20 ANS! Récréation sonore fouine dans ses archives!

Rediffusion de l’émission du 09 03 2014 où Récréation Sonore s’invitait chez Jules Wysocki.

En 2012, Jules Wysocki remportait le prix Pierre Schaeffer avec sa pièce Ascenseur Tour Sapporo.

Un an plus tard, Récréation Sonore retrouvait le jeune créateur sonore chez lui, entouré de Lucie et Emilien, deux amis, invites à découvrir trois de ses pièces, qu’ils écoutent et commentent…

Les pièces de ce soir > à découvrir au casque pour une meilleure écoute:

Léviathan, 2011

Esquisse d’une pulsion blanche, 2013

Esquisse au cri, 2013

Pour découvrir son actualité et poursuivre l’écoute :

https://juleswysocki.bandcamp.com/