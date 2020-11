6 Alimentation et société : questionnons nos assiettes !

Dans notre monde industrialisé où il est possible de manger des fraises en plein hiver et de consommer des produits venant du bout du monde, il est important de se questionner sur ce qu’on décide de mettre dans nos assiettes et de comment c’est arrivé là. Cette démarche, en plus de s’inscrire dans un contexte écologique, permet de réduire la rupture entre milieux urbain et rural et de prendre conscience des conséquences de nos choix alimentaires.

Manger, en plus d’être un acte vital, est aussi une pratique culturelle dont la compréhension est une porte d’entrée idéale pour saisir l’organisation d’une société. Les choix politiques faits autour de l’accès à l’alimentation, les modes de production et les habitudes de consommation sont autant de sujets d’étude riches de sens pour les sociologues.

Avec le nouveau confinement, l’équipe l’Happy Hour Scientifique s’est retrouvé autour d’un comptoir de bar virtuel pour questionner nos sociétés via le prisme de l’alimentation. Avec l’invitée du mois Alexia Lorieux, titulaire d’un master en sociologie de l’alimentation, l’équipe a pu aborder de savoureux sujets dans cet épisode à distance. Un nouveau format de reportage proposé par Pierre-Yves, une chronique aux petits oignons écrite par Antonin et Camille, des gorgées de sciences qualitatives et un cap’s ou pas cap’s croustillant vous attendent. Bonne écoute !

Musiques

Les cornichons – Nino Ferrer

Vegetables – Beach Boys

Animation Mélissande Bry

Réalisation Marion Barbé

Chroniques Sybille Buloup, Antonin Counillon, Tiphaine Claveau, , Pierre-Yves Lerayer, Camille Paschal, Joachim Taïeb

Crédit image : ulleo