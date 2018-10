4e saison pour le Tropical Club

Quand on pense que c’est fini, ça recommence. C’est aussi ça l’esprit du Tropical Club qui démarre ce 6 octobre sa 4e saison sur Radio Campus Paris. George et Andy sont toujours là, avec le meilleur plagiste du monde Xavier. C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de musique, de rire, d’incohérence et paradoxalement de fluidité. Une fois par mois pour cette année 2018, le trio vous donne rendez vous et vous accompagne dans votre apéro du samedi soir.

Pour ne pas déroger à la règle bien sûr, nous vous proposons une programmation, que dis-je, un cocktail de musique pour ce 74e épisode du Tropical Club.

La playlist :

Live in Baghdad – Masaaki Endô

Turning teeth – Jesus and the brides of Dracula

Sable – Amoure

Hélium liquide – L’armée des 12

California Girls – David Lee Roth

Amárrame – Mon Laferte & Juanes

Gotta get away – SX-10