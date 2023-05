’44 Infos! ‘. Une grande émission du collège Jean Cocteau

Le 04 avril dernier, les 4eme du collège Jean Cocteau ont investi les studios pour enregistrer une grande émission sur le sport et la culture ! A vos radios, on écoute !

Dans un premier temps, retrouvez une interview réalisée par Alicia, Lorena et Solène sur le dernier concert de Lomepal accompagnée d’une rétrospective sur sa carrière.

Retrouvez ensuite la chronique de Marion et Soline sur le nettoyage de la Seine en vu des Jeux Olympiques 2024; celle d’Elena et Maëlwenn sur la Draft de la NBA 2023 et les espoirs français attendus ! On retrouvera également la chronique sportive de Jules et Amaury dédiée à l’UFC et au football.

Une chronique culinaire, animée par Alexandar sur les nouveautés à découvrir chez McDonald sera suivie d’une chronique historique, animée par Mathis, Nael et Anton sur le rap et son évolution. Un écho musical qui se poursuivra avec une chronique de Maxence, Tracy et Azilys sur les dernières sorties du rappeur PLK.

Enfin, deux chroniques audiovisuelles viendront ponctuer cette émission : la première de Romain et Antonin portera sur le film « Les Trois Mousquetaires » fraichement sorti en salle tandis que la deuxième, d’Inès B. & Inès P. portera sur la série Outer Banks et son succès chez les jeunes !

Musiques :

Mauvais Ordre – Lomepal

Thé à la Menthe – La Caution

Road Trip – Joakim Karid

Still Dre – Dr. Dre

Left Hand Free – Alt J

Un atelier réalisé le 4 avril et animé par Andrea Narboni et Eglantine Laval dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques proposés par Radio Campus Paris.