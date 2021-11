Les DJ de la haute mer 3ème épisode 14.11.21

Au large les grandes manoeuvres.

Durant le second semestre 1964 le gouvernement britannique est paralysé à la fois par le vide juridique concernant les émissions de radios depuis les eaux internationales mais aussi par un manque d’unité face à cette question. En face radio Caroline et Atlanta ne sont plus seules. Radio Sutch, radio Invicta et radio Scotland s’apprêtent à entrer en opération. La nouveauté est que certaines de ces stations ont pris possessions d’anciens fortins datant de la seconde guerre mondiale. L’autre nouveauté c’est l’arrivée de wonderful radio London financée par des capitaux américains… Oh my god, the problem becomes bigger !

avec

John Mullen – professeur d’histoire britannique à l’université Rouen Normandie

archives de Christopher Todd et Ray Robinson

textes lus par Gwendoline Troyano

Emission mixée et réalisée par Adel Ittel

Une émission produite et proposée par Olivier Delaporte

bibliographie :

Réseaux vol 10 N° 52 – 1992 – dossier: la radio, les radios pirates des années 60, radio London et radio Caroline analyse comparative par Robert Chapman

crédit photo off shore radio museum