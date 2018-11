3ème édition du Festival des idées : Prenez l’antenne !

Le Festival des idées Paris est un connecteur entre les Humanités et les Sciences, la recherche et l’art, les campus universitaires et les lieux culturels. Il favorise la rencontre entre chercheurs, jeunes créateurs et grand public. Motivés par l’excellence scientifique et la création artistique, nos objectifs sont la mise en œuvre de nouvelles opportunités de dissémination des savoirs et la promotion des missions de l’enseignement supérieur. Chaque année nous explorons un nouvel enjeu sociétal majeur en mobilisant les cerveaux et talents des 10 000 enseignants-chercheurs, 120 000 étudiants et 5 500 personnels de la communauté de l’Université Sorbonne Paris Cité, mais aussi ceux des nombreux invités qui ont rejoint l’édition 2018.

Ensemble nous cherchons à partager, informer, inspirer pour construire de l’intercompréhension et stimuler la curiosité. Ensemble nous cherchons à nous défaire des fake news et des soi-disant faits alternatifs. Ensemble nous cherchons à nous émerveiller devant la découverte de connaissances nouvelles, qu’elles soient scientifiques, artistiques ou tout simplement humaines pour lutter contre nos idées reçues et nos préjugés. À l’ère du digital, le Festival des idées Paris est un moment fort de rencontre où est revendiquée la nécessité de créer du lien et de la proximité pour se projeter et penser plus loin que soi-même.

Les 60 événements de ce cette troisième édition du Festival des idées Paris portent leur regard sur les liens entre jeunesse et vieillesse. Tout être vieillit, tout système se dégrade, de là naît cette quête obsessionnelle d’une jeunesse éternelle. Si la science et la médecine prolongent l’espérance de vie, en maîtrisons-nous les conditions et les conséquences ? Nous cherchons à vivre de plus en plus longtemps alors que nous vivons déjà à crédit. Comment se préserver sans détériorer notre environnement ?

Parfois il est dit que les choses vieillissent bien, parfois qu’elles vieillissent mal. Mais comment ces critères d’évaluation sont-ils définis ? Évoluent-ils avec le temps ? Comment surmonter cette rupture entre jeunesse et vieillesse ? Comment renforcer les liens nécessaires entre générations pour lutter contre les stéréotypes et l’isolement, pour favoriser l’indépendance et la socialisation ?

Nous sommes souvent confrontés au concept de jeunisme qui nous pousse constamment à redéfinir ce que nous comprenons par être jeune. Être jeune dans sa tête, prendre soin de son corps, être un vieux sage ou encore un jeune président : la dynamique jeunesse-vieillesse est une construction matricielle, et pour essayer de la comprendre le Festival des idées Paris agit comme un “convecteur temporel”.

Prenez le temps d’examiner des notions comme l’immortalité, la nostalgie, le rajeunissement, la régénération, le voyage dans le temps, le transhumanisme, l’intergénérationnel, la fontaine de jouvence, le rétro, les biomatériaux, l’enseignement du futur. Posez-vous ces questions avec Aubrey de Grey et Cynthia Fleury au Panthéon, réfléchissez-y au volant de la DeLorean de Retour vers le futur au Trabendo, secouez-les sur la piste de danse de la Bellevilloise pendant la Boom des idées, partagez-les avec les jeunes artistes que nous programmons, démêlez le vrai du faux au Centre Pompidou, passez le bac de demain au Point Éphémère, venez vous régénérer à Mains d’œuvres … et gardez ces expériences avec vous, pour l’éternité.

La rencontre entre chercheurs et artistes, universitaires et publics, entre communautés, entre jeunes et… moins jeunes : voilà ce qui permettra au Festival des idées Paris de préserver sa jeunesse éternelle.

L’équipe du Festival des idées Paris

Raphael Costambeys-Kempczynski, directeur • Thomas Stoll, responsable • Laura Pardonnet, responsable jeune création • Charly Comino, responsable technique

Avec le soutien et la participation de toute l’équipe de USPC

Nous remercions tous les enseignant.e.s, chercheur.e.s, étudiant.e.s, acteurs-trices, collaborateurs-t rices, et l’ensemble des personnels des 9 établissements et 5 organismes de recherche membres de USPC qui produisent et participent à nos 60 événements.