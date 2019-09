37º2/Alice, Davy, Guillaume: une cabane, quelques lignes de fuite

Une cabane, c’est un truc pour les enfants.

Une cabane, c’est un truc pour les adultes.

Une cabane, y’a des gens qui y vivent, des gens qui passent, des gens qui y arrivent sans trop savoir comment et qui restent.

A Langon comme parfois ailleurs, sur les rond-points, on construit une cabane pour tenir un peu la lutte, pour garder un logement, pour réfléchir à la suite du monde.

« On parle, on échange… ce qu’on fait plus, depuis tellement longtemps en fait…»