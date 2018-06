37°2 Tricolore : la vie tout en rond

« Quand on est ballon, on voit tout en rond, on est comme des planètes en miniature, on tourne »

Ce mois de juin 2018, Radio Campus Paris a 20 ans et nous avons tous 20 ans avec notre radio préférée.

Pour fêter notre rajeunissement, pour la plupart, ou anticipation pour quelques-uns, quoi de mieux que de revivre un événement positif qui a marqué l’été et la fin du printemps 98 en France?

Et vous, que faisiez-vous le 12 juillet 1998 ?

Si vous n’avez toujours pas compris de quel événement 37°2 célèbre, à sa manière, les 20 ans, sachez que c’est à un ballon de football que 37°2 a demandé de se confier, et pas n’importe quel ballon de football …

Un portrait réalisé par Pascal Grégis.

Diffusion le mardi 19 juin à 18h sur Radio Campus Paris 93.9FM