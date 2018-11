37°2 / Suria, experte des plaisirs

Pour conserver un peu de suspense et de mystère, Suria a décidé de ne pas tout de suite vous révéler ce qu’elle fait dans la vie. Disons simplement qu’elle aime communiquer franchement et qu’elle a appris à mettre les gens à l’aise. Les objets qu’elle vend, elle les connait très bien, de la texture au moteur, du bas de gamme au haut de gamme.

« J’ai toujours senti au fond de moi que ces objets étaient intéressants et qu’il était important de les partager. »

Disons aussi que faire partager ces objets, pour Suria, c’est l’occasion unique d’élargir des définitions, de faire sauter des taboos, mais aussi de continuer à explorer un univers qu’elle ne découvre pas pour la première fois.

« Ce n’était pas vraiment une question de désir. Moi, j’étais plus là en tant que voyeuse, en tant que spectatrice.»

Mais Suria reste surtout profondément fidèle à elle-même au travail, où c’est le métier qui se marrie à ses humeurs et non l’inverse. Et à l’occasion, elle sait aussi se servir personnellement des leçons qu’elle rapporte du magasin

Un portrait réalisé par Virgil Blanc

En diffusion le mardi 20 novembre 2018 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM