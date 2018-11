37°2 : Portait de femme au Maroc / EP1 : Sara

« Mon enfance ? Simple, boring, traditionnelle.Tout a changé quand j’ai eu une carte de bus. »

Aujourd’hui dans 37°2, on prend un grand taxi à travers le haut-Atlas marocain avec Sara. On embarque pour un voyage initiatique sur les routes féminines du Maroc.

Nous avons rencontré Sara après quelques jours de randonnée dans le Haut-Atlas. Nous venions de retourner dans la Vallée des Gens Heureux, nous étions dans notre mini-bus retour. Elle était aussi chargée que nous, avec un sac plus grand qu’elle et la tente qui dépassait. Elle s’est installée devant nous et a commencé à parler à son voisin d’à côté, en lui montrant ses photos. Nous étions depuis 3 semaines dans ce pays, à nous laisser porter par nos rencontres, micro en main. Mais ces rencontres étaient principalement masculines. Nous, ce que nous voulions faire, c’était des portraits de femmes marocaines. Quand Sara nous sortit son appareil photo et nous parla de son exposition de portraits de femmes à Tanger, on lui a tendu notre micro. On l’a prise en radio, elle nous a prises en photo en partant.

Vous entendrez une histoire de femme, qui brise les traditions, sur la route de la liberté, en bus, en taxi, parfois à pieds. Si vous tendez bien l’oreille, vous entendrez peut-être aussi une belle rencontre improvisée autour d’un micro.

Un portrait réalisé par Clara Lacombe, lors d’un voyage marocain avec Lénaïg Cariou.

