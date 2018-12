37°2 : Portait de femme au Maroc / EP2 : Amina

« Hommes et femmes guides, c’est kif kif ! »

Second volet du diptyque consacré aux femmes marocaines, ce second épisode est né de la rencontre avec Amina, une des premières femmes guide de montagne au Maroc, une de ces « ambassadrices entre le milieu rural et la ville », comme elle le dit si bien. Elle retrace avec entrain, entre deux éclats de rire, son parcours de femme dans un milieu d’hommes, et partage avec nous, l’espace de 15 min, sa très contagieuse joie de vivre, en dépit des multiples combats qu’elle a dû mener, en tant que femme notamment, pour devenir ce qu’elle est.

Un portrait réalisé par Lénaïg Cariou, lors d’un voyage marocain avec Clara Lacombe.

En diffusion le mardi 4 décembre 2018 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM