Cette semaine dans Trente Sept Deux, nous nous arrêtons 45 rue de Rome à Paris ou Bernard Sabatier, luthier, nous accueille dans sa boutique.

Ici on pique et on écoute les âmes; car l’âme est le nom de cette pièce d’épicéa placée à l’intérieur de la caisse de raisonance du violon.

Et puisque la position de l’âme influence la sonorité du violon, c’est de l’âme du musicien dont il faut prendre soin, celle là aussi qu’on écoute, qu’on explore lorsqu’il s’agit de lutherie.



Un Portrait réalisé par Elsa Fievez