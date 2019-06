37°2 / Lynn, les plantes face au chaos moderne

Bienvenu dans l’univers foisonnant de Lynn, fait de plantes grimpantes, de fougères, de bouquets de fleurs séchées et d’huiles essentielles de plantes !

Lynn est israélo-américaine, elle a 26 ans, est écoféministe et pointe du doigt dans ce portrait comment son métier d’herboriste lui permet de construire, à l’échelle individuelle, une critique active et efficace de la société américaine dans laquelle elle vit. Car Lynn ne se soucie pas simplement de plantes : si elle est herboriste, c’est pour soigner les hommes et les âmes. Pour elle, les plantes ne sont pas simplement une affaire personnelle, mais une affaire de famille, une famille qu’elle veut construire elle-même, celle d’êtres humains respectueux et attentifs au monde qui les entoure. C’est ce rêve communautaire, solidaire, écologiste et féministe que présente Lynn dans ce portrait. Prenez donc place sur la pierre au soleil au bord du lac de Lincoln Woods, dans la Nouvelle Angleterre, à nos côtés, et laissez-vous porter…

Un portrait réalisé par Lénaïg Cariou



En diffusion le mardi 4 juin 2019 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM