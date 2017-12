37°2 / Lieu : L’Univert // 05.12.2017

« Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l’âme de cette homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pouvaient être aussi efficaces que Dieu dans d’autres domaines que la destruction. » L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono, 1953

Pour ce deuxième portrait de lieu de l’année, Trente-Sept vous emmène prendre la température de l’Univert. Pas de l’Univers tout entier mais d’un tout petit bout vert du 18ème arrondissement à Paris, à la Goûte d’Or, dans le jardin partagé et d’insertion sociale de l’ Univert, géré par l’asociation Halage. On y trouvera des hommes et des femmes qui plantent des arbres pour cultiver la beauté et le respect.

Vous n’entendrez pas les bruits de racine qui cherchent à briser le béton mais vous entendrez le portrait d’une nature urbaine, reconstituée comme lieu de sociabilité et de solidarité, en plein Paris, entre pavés et bitumes.

Un portrait réalisé par Clara Lacombe

Diffusé le mardi 5 décembre 2017 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM