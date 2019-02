37°2/ Jeanne fait de la Com.

Jeanne n’est pas fleuriste, elle fait de la com ; De la Comédie Musicaaale!

Normal en même temps, dans la famille, tout le monde chante. Deux chanteuses lyriques, un musicien, une voix off des comédien.ne.s, tou.te.s dans le même bateau quoi.

Pourtant, pas toujours facile de trouver sa place en Com. Surtout quand « on recherche un homme claquettiste, qui puisse jouer du banjo en même temps et qui fasse du saxophone ».

Loin des clichés de la jeune première genre Maria, Elsa ou encore Cinderella , Jeanne, elle, est plus portée sur les Madame Thénardier. « Les rôles cons, drôles » vous voyez? Non?

Pas grave, les 15 prochaines minutes, il vous suffira d’écouter.

De Disney à Broadway en passant par Un, dos, tres, Jeanne nous raconte le boulot, les projets et l’école. « Est-ce qu’on va parler espagnol? ».

Extraits Sonores :

Chicago, « All that Jazz »

West side story, « Prologue »

Les demoiselles de Rocherfort, « Le pont transbordeur »

La mélodie du bonheur, « Sixteen going on seventeen »

Into the woods, « I know things now »

Les demoiselles de Rochefort, « Arrivée des camionneurs »

Chantons sous le pluie, « Singing in the rain »

Francis Blanche, « Ça tourne pas rond »

Un portrait réalisé par Thomas.

Crédit photo : George Hodan, publicdomainpictures.net