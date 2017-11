37°2 : Le Comité, bar de quartier // 07.11.17

A Paris, quand trois bar-restos ouvrent leurs portes, six autres baissent le rideau. Malgré ce triste constat, encore aujourd’hui, il parait qu’aucune ville du monde n’a autant de bistrots au kilomètre carré que la capitale. L’aventure du zinc séduit toujours les rêveurs-entrepreneurs, malgré tout. Et heureusement : comment forger l’esprit d’un quartier et les relations de (bon) voisinage sans un bon troquet ?

Pour cette nouvelle saison Trente-Sept Deux innove : le premier mardi du mois, retrouvez dès à présent le portrait d’un lieu. Pour ce premier portrait, on vous emmène au Comité, 6 rue Botzaris, juste en face de la porte sud du parc des Buttes Chaumont. Un bar de quartier, qui vient tout juste de fêter son premier anniversaire… En un an seulement il a su fédérer les habitués pressés, les touristes de passage, les gentils piliers de comptoir, les familles, les travailleurs et les fêtards.

Un portrait réalisé par Elsa Landard

Diffusé le mardi 7 novembre 2017 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM