37°2/ Cécile Rocca, Collectif des Morts de la Rue

Cécile Rocca coordonne le Collectif des Morts de la Rue. Comprenez : la rue tue. L’espérance de vie y est de 49 ans. Le Collectif a recensé 566 décès en 2018. Avant la création du Collectif, les personnes sans logis qui mourraient dans la rue étaient mises dans des fausses communes.

Depuis plus de 17 ans, Cécile actionne des réseaux (associations, particuliers, acteurs publics) pour accompagner aux funérailles, recomposer les vies de celles et ceux qui décèdent dans la rue, apporter de l’aide aux familles, aux proches, aux copains qui voudraient des réponses pour faciliter leur deuil. Le Collectif recense et analyse les décès et leurs causes dans le but d’interpeller les pouvoirs publics et les citoyens. On parle des morts pour s’occuper des vivants.

Dans ce portrait, vous entendrez un bout du parcours de Cécile, de ce qui l’a bousculé là ; vous n’entendrez pas le récit des grandes marches en Normandie ni la recette des tartes à la poire.

Un portrait proposé par Jean Martinant.

Escalve ou Exclu– Bill Deraime