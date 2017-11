37°2 : Auréanne, un « œuf » dans le ventre // 21.11.17

Cette semaine, Trente-Sept-deux écoute Auréanne, enceinte de six mois. Vous l’entendrez s’essouffler, raconter ses fantômes derrière la porte et sa peur d’être allongée béante devant le corps médical. Elle aura de la compréhension pour les vieux salopards, les oiseaux éclopés et les éléphants de mer. Vous ne l’entendrez pas prêter l’oreille à ceux qui la prétendent trop jeune, ni dire bonjour à son ventre tous les matins dans la douche. Mais vous pourrez l’imaginer danser le tango dans les bras de Pierre et sautiller comme une enfant à la découverte de sa grossesse.

Ce portrait, réalisé par Fanny et Marine, a été diffusé pour la première fois en février 2014.