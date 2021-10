Les DJ de la haute mer – 2ème épisode 31.10.21

The swinging sixties

A la fin du mois de mars 1964 le gouvernement britannique est pris par surprise. Reprenant le principe déjà utilisé par des équipes danoises et hollandaises quelques années plus tôt, un jeune irlandais Ronan O’Rahilly a fait l’acquisition d’un ancien ferry, y a fait aménager un studio et un émetteur. Le navire mouille maintenant dans les eaux internationales et diffuse des programmes musicaux en ondes moyennes. Radio Caroline vient d’écrire une page historique de l’histoire des médias. Un mois et demie plus tard, la station a déjà une concurrente.

