28.06 – Le Bonheur est dans le Placard // 20 ans

LE BONHEUR EST DANS LE PLACARD

En plein milieu de La Quinzaine des Fiertés, Le Placard investit le Rosa Bonheur pour une soirée militante et festive autour des LGBTQ+, en compagnie de sociologues, historiens, militants et associatifs. Au programme, des interview-portraits et une émission en plateau mais aussi des showcases acoustiques et des DJ Sets !

PROGRAMME

📻PLATEAU RADIO📻

Le Placard

Notre placard c’est un lieu cosy, ouvert aux lesbiennes, gays, bis, trans, queer, intersexes et à la curiosité des 90% d’hétéros que l’on croise tous les jours. Entre les cintres, on a accroché des micros, et ils ne demandent qu’à sortir, on a des fauteuils confortables pour nos invités sans clichés : sociologues, historiens, militants et associatifs.Culture et vie quotidienne des LGBT, chroniques arc-en-ciel et musique engagée, pour un magazine hétéro-friendly, un mardi par mois à 20h.

▶ https://www.radiocampusparis.org/le-placard/

🎶 DJ SETS 🎶

🎉Infos pratiques🎉

Horaires : 14h30 – 02h

Lieu : Rosa Bonheur | Parc des Buttes Chaumont, 2 Allée de la Cascade, Paris 19e

Entrée libre

🎂 Les 20 ans de Radio Campus Paris (93.9FM) 🎂

Radio Campus Paris a vingt ans et paye sa tournée avec vingt dates pendant tout le mois de juin ! Une virée exceptionnelle dans des lieux culturels et associatifs alternatifs, émergents et incontournables. Des émissions qui partent à l’assaut de toute l’Ile-de-France avec des plateaux aux thématiques multiples et passionnantes. Des archives radiophoniques, des ateliers et des expositions. Des concerts, des djs sets, un village de stands, des animations et un grand bal de promo en guise de soirée de clôture. En bref, une grande et inédite aventure radiophonique et festive destinée à faire honneur au 93.9 FM et à dévoiler au grand public les nombreuses et précieuses facettes de Radio Campus Paris (93.9FM) !

Retrouvez tout le programme des vingt ans : https:// www.radiocampusparis.org/ 20-ans/