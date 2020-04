25/04 : LA FINALE, LE PRIME, LA FIN

On avait imaginer ça pour rire l’année dernière : « comment ça se passerait une télé-réalité…. mais à la radio ? »

Caro, Jozère, Lou, David, John, vous avez rendue cette émission possible, nous n’aurions pas pu rêver d’une meilleure team. Merci d’avoir été dispo et d’avoir mobilisé vos potes, votre famille. Merci d’avoir été aussi sincères, drôles et investi.e.s

Auditeurs, auditrices, vous avez largement contribué à rendre cette radio-réalité géniale. Vos votes, vos commentaires et votre participation étaient chaque semaine plus nombreux. Merci.

Laure Love, Chef Grégo, Professeur Vankeunchaipuquoi merci d’avoir été nos invités, team Campus, merci pour le soutien.

4 chaleureuses semaines de confinement avec vous toustes. Maintenant, on patiente jusqu’à se rencontrer vraiment, se faire des câlins et boire du vin.

Bravo Caro pour la victoire méritée.

Bisous et mercis

La Prod (Lucie Joubert et Maxime Laroche) <- normalement vous avez le jeu de mot 4 semaines plus tard.