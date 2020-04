Dernière quotidienne avant la finale du samedi 25 avril.

On reprend tous les thèmes et on part sur un MAXIQUIZ des fafa.

C’était trop bien toutes ces soirées avec vous.

Merci Radio Campus Paris, merci EN SCRED, merci les auditeurs.trices.

Lucie Joubert et Maxime Laroche OU La Prod <3