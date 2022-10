23 L’apocalypse, pour aujourd’hui ou pour demain ? | Festival Pariscience

Chers auditeurices de l’Happy Hour Scientifique, quel plaisir de vous retrouver en cette douce soirée d’automne. C’est une édition spéciale de l’Happy Hour aujourd’hui, en partenariat avec le festival international de film scientifique Parisciences. Le festival a lieu en ce moment même, du 27 au 31 octobre à l’Institut de Physique du Globe de Paris alors n’attendez plus et courez vous y rendre, ou du moins, courez-y à la fin de votre émission préférée à savoir celle-ci, sans aucun doute. Un plaisir donc, un vrai, d’être ici autour de la tablée et pourtant, pourtant en ce moment, le temps est bof et le ciel n’est pas si bleu. Que de mauvaises nouvelles ce dernier mois : guerre en Ukraine qui s’envenime, inflation record, révoltes en Iran, montée de l’extrême droite, pénurie d’essence, 49.3, crise climatique qui s’accélère raaaa y en a marre, y en a marre !

Alors, c’est clair que ce serait bien de souffler un peu et d’aborder un sujet sympa, un truc un peu feel good, qui fait du bien au moral, n’est-ce pas? Et ben c’est pas du tout ce qu’on a fait, non non, nous on a décidé d’aller directement dans le dur et de vous parler carrément de la fin du monde. Dans des termes plus scientifiques, ce soir on décortique ce qu’on appelle les risques existentiels, c’est-à-dire les catastrophes pouvant mener à l’extinction de la vie humaine sur Terre, rien que ça.

En fait, c’est le festival Pariscience qui a orienté ce choix car il projette une série documentaire du doux nom de We’re all gonna die – on va tous mourir, donc – et qui parle, justement, des divers cataclysmes pouvant détruire l’humanité. Bon, en réalité, on veut pas vous faire déprimer encore plus, on oserait pas. On va donc tenter de traiter ce délicat sujet avec pas mal d’humour, un brin de cynisme, beaucoup d’anecdotes et surtout, surtout la rigueur et l’entrain habituel qui nous anime. C’est parti avec notre invité, Arsène Pierrot qui rédige sa thèse de doctorat sur les risques existentiels à l’Institut des Systèmes Complexes.