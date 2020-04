23/04 : comme un mariage de boomers

Ce soir, c’est le grand retour de David et Jonathan, éliminés les deux dernières semaines.

Jonathan soutient Jozère et David, Caro.

Et pour cette avant dernière quotidienne, ce sont les anges gardiens qui feront perdre un défi à Jozère ou Caro avec un jeu très simple…. « Qui est la plus sympa, la plus voyageuse, la plus drôle, la plus cool… »

Les girlz ont enregistré toutes leurs réponses par téléphone quelques heures avant.

David et Jonathan doivent les trouver… Vont-ils faire gagner Caro ou Jozère ?