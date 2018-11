2035, new collective in town! 19.11.2018

Imaginez un monde dans lequel la musique créative se jouerait dans des salles trop rares, devant un public trop restreint, soutenu par une économie trop précaire. Ce monde désolant serait peut-être le nôtre sans certains musiciennes et musiciens sachant débarquer sur des scènes musicales et mettre quelques choses comme des coups de pied dans des fourmilières. Depuis moins de deux ans, 2035 est l’un des collectifs parisiens les plus en phase avec ce programme de santé publique qui se veut inclusif, indéterminé, commun. Des arguments qui ne pouvaient que séduire Jazz & Co, déjà emballé par la musique.

Nous recevons Augustin Bette, Thomas Zielinski et Alexandre Du Closel pour évoquer la vie de ce jeune collectif à nul pareil qui suscite beaucoup trop d’interrogations pour les faire tenir en une heure. Comme diraient ces jeunes musiciens, « le mieux est encore de venir écouter. »

En deuxième heure, nous retrouvons nos chroniqueurs et chroniqueuses pour un programme aussi oecuménique qu’éclectique : Agathe évoquera la réédition du chef d’oeuvre de Garrett List, Your Own Self par le toujours remarquable label italien Black Sweat Records. Rééditions toujours, Olivier nous emmènera dans un pan inédit de l’univers de Nathan Davis : le saxophoniste américain décédé cette année, objet d’une violente hype il y a quelques années déjà, vient délicieusement nous hanter avec un concert où l’accompagnait le trio de Georges Arvanitas. Après ces excursions minimalistes et hard-bop vient le temps du débat à propos d’un disque qui fait beaucoup parler : Universal Beings, le dernier album de Makaya McCraven paru chez International Anthem est-il vraiment le chef d’oeuvre que beaucoup décrivent ou en fait-on trop? Réactionnaires et jeunes gens dans le vent s’affronteront en tout bien honneur pour conclure cette émission!

https://www.discogs.com/Garrett-List-Your-Own-Self/release/12672779

http://www.samrecords.fr/shop/nathan-davis-with-georges-arvanitas-trio-live-in-paris-the-ortf-recordings-1966-67/?doing_wp_cron=1542545909.9494531154632568359375