20 Minutes Manette en Main — S01Ep06 — Children of Morta

Sixième et dernier épisode de la saison 2020 de notre let’s play radiophonique.

En 20 minutes, Emeline et Lazare tentent d’éradiquer la Corruption de Children of Morta du studio Dead Mage, RPG coopératif aux mécanismes de roguelike et au gameplay de hack’n’slash sorti en 2019, et dans lequel la famille Bergson, gardienne du mont Morta, fait face à un Mal millénaire qui ressurgit et corrompt l’environnement, et mettra tout en oeuvre pour rester unie malgré l’adversité.

Aux manettes et aux micros : Emeline et Lazare

Une production Pixel Up!